Padre Maccalli liberato | campane suonano a festa mentre lui è in volo

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo essere statosi appresta a tornare a casa dove lo aspettano non poche celebrazioni. Il terrorismo è una piaga che attanaglia il mondo. Ogni giorno a causa di esso scompaiono molte persone di cui si perdono purtroppo le tracce. Non capita spesso di sentire notizie come quella diffusa dal ministro degli … L'articololui è inè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Avvenire_Nei : ?? Una bellissima notizia: liberato padre #Maccalli ?? - GiuseppeConteIT : Padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio, rapiti in Africa tra il 2018 e il 2019, sono liberi e stanno rientrand… - luigidimaio : Una bella notizia: padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono finalmente liberi e stanno bene. Erano stati r… - francang1950 : RT @RaiNews: Il premier Conte aspetta a Ciampino gli ostaggi liberati #Mali - Carmela_oltre : RT @RaiNews: Il premier Conte aspetta a Ciampino gli ostaggi liberati #Mali -

Ultime Notizie dalla rete : Padre Maccalli

IL GIORNO

Ecco la prima foto di padre Luigi Maccalli libero. L’ha pubblicata stamattina il sito maliano Maliweb.net. Padre Gigi è l’ultimo in basso a destra. Lo stesso sito - come riporta il sito della Società ...È previsto per oggi il rientro in Italia di padre Pierlugi Maccalli rilasciato ieri sera dai gruppi jihadisti, insieme a Nicola Chiaccio e altri due ostaggi, in Mali. Il sacerdote cremasco della ...