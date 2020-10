Municipio IX | Cucunato | sugli alberi nessuna manutenzione

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – “Al primo vento che soffia piu’ del normale i rami e glivengono giu’ e restano a terra. I primi segnali ci sono gia’ stati e li abbiamo segnalati.e rami caduti nei giorni scorsi”. Lo evidenzia il Consigliere Pierocapogruppo della Lega al IX. “Vorremo che non si ripeta quello che e’ gia’ successo negli altri anni, l’attivita’ dellae delle potature le ho chieste piu’ volte in commissione e in Consiglio, ma nessuno ne parla, nessuno ci porta quanto abbiamo richiesto ufficialmente e ci fa vedere l’impegno dei fondi e la programmazione d’autunno sue verde- continua nella nota il Consigliere ...