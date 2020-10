Mini lockdown: il ritorno delle zone rosse (Di venerdì 9 ottobre 2020) Con i 4458 casi la diffusione del Coronavirus in Italia ha raggiunto livelli che non vedevamo dai mesi più bui, quelli del lockdown. Sopra i 5mila contagi giornalieri non è più possibile tracciare tutti i contatti stretti dei positivi, spiegano scienziati e Oms. E si potrebbe perciò passare dalla fase di contenimento a quella di mitigazione, che prevede le zone rosse. Il nuovo DPCM che verrà varato il 15 ottobre potrebbe contenere misure più restrittive rispetto a quelle attuali: oltre alla paventata chiusura anticipata di bar e ristoranti, se la situazione dovesse continuare a peggiorare, potrebbero arrivare le Mini zone rosse, come quella istituita ieri a Latina: un Mini lockdown ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Con i 4458 casi la diffusione del Coronavirus in Italia ha raggiunto livelli che non vedevamo dai mesi più bui, quelli del. Sopra i 5mila contagi giornalieri non è più possibile tracciare tutti i contatti stretti dei positivi, spiegano scienziati e Oms. E si potrebbe perciò passare dalla fase di contenimento a quella di mitigazione, che prevede le. Il nuovo DPCM che verrà varato il 15 ottobre potrebbe contenere misure più restrittive rispetto a quelle attuali: oltre alla paventata chiusura anticipata di bar e ristoranti, se la situazione dovesse continuare a peggiorare, potrebbero arrivare le, come quella istituita ieri a Latina: un...

