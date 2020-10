Mihajlovic ballerino per una notte a "Ballando con le stelle" (Di venerdì 9 ottobre 2020) BOLOGNA - Sinisa Mihajlovic saluta per una sera il suo amato calcio per misurarsi in un campo a lui sconosciuto: domani sera il tecnico del Bologna scenderà in pista a "Ballando con le stelle" , nello ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) BOLOGNA - Sinisasaluta per una sera il suo amato calcio per misurarsi in un campo a lui sconosciuto: domani sera il tecnico del Bologna scenderà in pista a "con le" , nello ...

Dalla_SerieA : Mihajlovic ballerino per una notte a 'Ballando con le stelle' - - YolBlog : #BALLANDOCONLESTELLE - #MillyCarlucci ospiterà l’allenatore del #Bologna #Siniša Mihajlovic al fianco della belliss… - sportli26181512 : Mihajlovic ballerino per una notte a 'Ballando con le stelle': Il tecnico del Bologna danzerà in coppia con la mogl… - Affaritaliani : Mihajlovic balla il tango su Rai1 Sinisa sotto giudizio della Lucarelli - Affaritaliani : Ballando con le Stelle, Mihajlovic ballerino giudicato da Selvaggia Lucarelli -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic ballerino Mihajlovic ballerino per una notte a "Ballando con le stelle" Corriere dello Sport.it Ballando con le stelle, Sinisa Mihajlovic invitato per la puntata di domani sera

Come ogni sabato sera Ballando con le stelle andrà in onda su Ra1, riservando lo spazio di “Ballerino per una notte” a uno degli sportivi più amati del calcio italiano: Siniša Mihajlovic, l’allenatore ...

Ballando con le stelle Siniša Mihajlovic ballerino per una notte

Ballando con le stelle Siniša Mihajlovic, ballerino per una notte insieme alla moglie Arianna. Tutti gli infortuni di questa edizione.

Come ogni sabato sera Ballando con le stelle andrà in onda su Ra1, riservando lo spazio di “Ballerino per una notte” a uno degli sportivi più amati del calcio italiano: Siniša Mihajlovic, l’allenatore ...Ballando con le stelle Siniša Mihajlovic, ballerino per una notte insieme alla moglie Arianna. Tutti gli infortuni di questa edizione.