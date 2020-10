L’Italia torna ai livelli di aprile. Sale la pressione sulle strutture ospedaliere. L’allarme degli esperti: le mascherine non bastano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Passano le settimane e appare ormai sempre più chiaro che in Italia è iniziata la seconda ondata del Covid-19. “Il contagio cresce, dobbiamo alzare la soglia di attenzione” perché “sarebbe un’illusione pensare che nel contesto internazionale noi siamo fuori pericolo” va dicendo da giorni il ministro della Salute, Roberto Speranza. Effettivamente, dati alla mano, la situazione continua a mostrare un peggioramento costante – seppur ben inferiore a quello registrato nel resto d’Europa – tanto che soltanto ieri i nuovi casi di coronavirus accertati, su 128mila tamponi effettuati, sono stati addirittura 4.458. Un dato che non può che accendere una spia d’allarme visto che mercoledì, a fronte di 125mila test diagnostici, i positivi erano risultati 3.678 ossia 780 in meno. Un trend di crescita che procede ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Passano le settimane e appare ormai sempre più chiaro che in Italia è iniziata la seconda ondata del Covid-19. “Il contagio cresce, dobbiamo alzare la soglia di attenzione” perché “sarebbe un’illusione pensare che nel contesto internazionale noi siamo fuori pericolo” va dicendo da giorni il ministro della Salute, Roberto Speranza. Effettivamente, dati alla mano, la situazione continua a mostrare un peggioramento costante – seppur ben inferiore a quello registrato nel resto d’Europa – tanto che soltanto ieri i nuovi casi di coronavirus accertati, su 128mila tamponi effettuati, sono stati addirittura 4.458. Un dato che non può che accendere una spia d’allarme visto che mercoledì, a fronte di 125mila test diagnostici, i positivi erano risultati 3.678 ossia 780 in meno. Un trend di crescita che procede ...

NicolaPorro : ?? L’#Italia sta ripiombando nella serrata targata #Conte e #Speranza. Ma l’assist al #regimesanitario, dice… - marcofurfaro : Finalmente, torna l'umanità. I decreti Salvini, quella del cinismo e della finta sicurezza, non ci sono più. Il cdm… - Comincini : Abbiamo votato la fiducia al governo Conte perché segnasse una svolta nelle politiche adottate fino a quel momento.… - DinamoPress : RT @DinamoPress: #ClimateStrike: stessa piazza, nuove sfide #9ottobre #FridaysForFuture torna in piazza in tutta Italia per la prima volta… - formichenews : L’Italia ha vinto sulla #Borsa. #PiazzaAffari torna tricolore (grazie a #Cdp). L'articolo di @gianluzappo ?? ??… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia torna Arriva in Italia Pure Encapsulations, il brand di integratori ipoallergenici, ambasciatore di un nuovo stile di vita Fortune Italia