Le Regioni pronte a nuove restrizioni. Bonaccini: “Tutto dipenderà dai comportamenti e dai controlli. Importante scaricare l’app Immuni” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Riduzioni sul trasporto pubblico? Se i contagi aumenteranno e la situazione si aggrava si deve essere pronti ad ulteriori restrizioni, tutto dipenderà dai comportamenti e dai controlli”. E’ quanto ha detto a Radio24 il presidente delle Conferenza delle Regioni e dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. “Bisogna essere pronti a qualche restrizioni se necessarie – ha aggiunto il governatore emiliano – bisogna stare attenti. Possibile chiusura dei confini regionali? Di fronte a possibili nuove ricadute discuteremo insieme come abbiamo sempre fatto, con i se e con i ma non si va da nessuna parte”. “C’è uno scontro tra governo e Regioni? No, se saremo tutti responsabile e faremo come ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Riduzioni sul trasporto pubblico? Se i contagi aumenteranno e la situazione si aggrava si deve essere pronti ad ulteriori, tutto dipenderà daie dai”. E’ quanto ha detto a Radio24 il presidente delle Conferenza dellee dell’Emilia Romagna, Stefano. “Bisogna essere pronti a qualchese necessarie – ha aggiunto il governatore emiliano – bisogna stare attenti. Possibile chiusura dei confini regionali? Di fronte a possibiliricadute discuteremo insieme come abbiamo sempre fatto, con i se e con i ma non si va da nessuna parte”. “C’è uno scontro tra governo e? No, se saremo tutti responsabile e faremo come ...

TuttoQuaNews : RT @leggoit: #coronavirus, Ricciardi: «#quarantena a 10 giorni possibile. Alcune Regioni non sono pronte, Covid hospital quasi pieni» https… - leggoit : #coronavirus, Ricciardi: «#quarantena a 10 giorni possibile. Alcune Regioni non sono pronte, Covid hospital quasi p… - Miti_Vigliero : La situazione degli ospedali al Sud con l’emergenza Coronavirus Secondo i dati che trapelano dal Ministero della S… - summerofciuccio : @vitalbaa @laGreta_ Già. Però è inutile dare la colpa ad uno piuttosto che ad un altro. Le colpe al massimo sono co… - MassimoSantoma2 : RT @GiovanniToti: Adesso le Regioni ancora una volta sono pronte a tracciare insieme al Governo il percorso da seguire per combattere il vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni pronte Bonaccini, regioni pronte a nuove restrizioni se necessario Sputnik Italia Le Regioni pronte a nuove restrizioni. Bonaccini: “Tutto dipenderà dai comportamenti e dai controlli. Importante scaricare l’app Immuni”

Se i contagi aumenteranno e la situazione si aggrava si deve essere pronti ad ulteriori restrizioni, tutto dipenderà dai comportamenti e dai controlli”. E’ quanto ha detto a Radio24 il presidente ...

“Rischiamo 16mila casi di Covid19 in un giorno”, il monito di Ricciardi

Ora ci sono Regioni che si sono fatte trovare più o meno preparate ... sia pubbliche che private che sono in grado di farlo, e poi con i pronto soccorso che in molti casi non hanno ancora fatto ...

Se i contagi aumenteranno e la situazione si aggrava si deve essere pronti ad ulteriori restrizioni, tutto dipenderà dai comportamenti e dai controlli”. E’ quanto ha detto a Radio24 il presidente ...Ora ci sono Regioni che si sono fatte trovare più o meno preparate ... sia pubbliche che private che sono in grado di farlo, e poi con i pronto soccorso che in molti casi non hanno ancora fatto ...