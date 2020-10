Le previsioni meteo di sabato 10 ottobre (Di venerdì 9 ottobre 2020) – Condizioni in peggioramento al Nord con rovesci sparsi, al Centro addensamenti compatti. Cielo sereno al Sud. – Condizioni in peggioramento al Centro e al Nord, con addensamenti compatti e rovesci anche di moderata intensità. Resiste il bel tempo al Sud. Nord – Condizioni in peggioramento sulle regioni settentrionali con primi rovesci sulla Liguria Condizioni in peggioramento sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e rovesci anche di moderata intensità che interesseranno in un primo momento la Liguria. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 22 gradi. Centro – Cielo sereno nella prima parte della giornata, peggiora dal pomeriggio Bel tempo al mattino sulle regioni centrali, condizioni in peggioramento nel corso della giornata con addensamenti compatti e possibili ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) – Condizioni in peggioramento al Nord con rovesci sparsi, al Centro addensamenti compatti. Cielo sereno al Sud. – Condizioni in peggioramento al Centro e al Nord, con addensamenti compatti e rovesci anche di moderata intensità. Resiste il bel tempo al Sud. Nord – Condizioni in peggioramento sulle regioni settentrionali con primi rovesci sulla Liguria Condizioni in peggioramento sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e rovesci anche di moderata intensità che interesseranno in un primo momento la Liguria. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 22 gradi. Centro – Cielo sereno nella prima parte della giornata, peggiora dal pomeriggio Bel tempo al mattino sulle regioni centrali, condizioni in peggioramento nel corso della giornata con addensamenti compatti e possibili ...

SkySportF1 : ?? Freddo in arrivo al Nurburgring? Le previsioni per il weekend #EifelGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - ItalianAirForce : L'#AeronauticaMilitare e @TV2000it hanno siglato un accordo di collaborazione per le previsioni meteo. A partire da… - InfoCanarie : previsioni meteo che tempo fara` alle Canarie periodo 9 / 16 Ottobre 2020 - NoloBici : Buongiorno da NoloBici BikeRental, la rete di 8 punti noleggio sulla pista ciclo pedonale del Parco Costiero del Po… - TgrAltoAdige : Tempo stabile con clima autunnale. Durante tutta la giornata il cielo sarà attraversato da formazioni di nubi alte… -