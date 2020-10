I coleotteri del Cretaceo: piccole creature racchiuse nell’ambra forniscono importanti informazioni sul passato (Di venerdì 9 ottobre 2020) Circa un anno fa, un gruppo di ricercatori ha trovato esemplari fossili di coleotteri in un giacimento di ambra in Myanmar, descrivendo così una nuova famiglia di coleotteri vissuta circa 99 milioni di anni fa. Tuttavia, gli scienziati non erano stati in grado di descrivere completamente la morfologia degli insetti nel campione di ambra, motivo per cui ai coleotteri è stato successivamente dato il nome misterioso Mysteriomorphidae. Un gruppo di ricerca internazionale guidato dall’Università di Bonn (Germania) e dalla Palacky University (Repubblica Ceca) ha ora esaminato quattro esemplari di Mysteriomorphidae ritrovati di recente mediante tomografia computerizzata ed è stato in grado di ricostruirli. I risultati consentono di trarre conclusioni sull’evoluzione della specie durante il periodo ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Circa un anno fa, un gruppo di ricercatori ha trovato esemplari fossili diin un giacimento di ambra in Myanmar, descrivendo così una nuova famiglia divissuta circa 99 milioni di anni fa. Tuttavia, gli scienziati non erano stati in grado di descrivere completamente la morfologia degli insetti nel campione di ambra, motivo per cui aiè stato successivamente dato il nome misterioso Mysteriomorphidae. Un gruppo di ricerca internazionale guidato dall’Università di Bonn (Germania) e dalla Palacky University (Repubblica Ceca) ha ora esaminato quattro esemplari di Mysteriomorphidae ritrovati di recente mediante tomografia computerizzata ed è stato in grado di ricostruirli. I risultati consentono di trarre conclusioni sull’evoluzione della specie durante il periodo ...

