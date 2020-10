GF Vip | lettere di Briatore e Garko scritte dallo stesso autore?

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Le indiscrezioni raccontano che ci sia la stessa “mano” dietro leche Gabrielprima e Flaviodopo, hanno presentato durante la diretta del Grande Fratello Vip. Un retroscena davvero goloso. Insomma dietro leci sarebbe lo, chi cioè scrive per mestiere. Sarà così? GF Vip,strappalacrime in tivvù E’ diventata una moda quella di scriverein tv. Lo haArticolo completo: dal blog SoloDonna

Spiralwavemood : RT @GiusCandela: GARKO E BRIATORE AL GRANDE FRATELLO VIP, LE LORO LETTERE SCRITTE DALLA STESSA PERSONA?ROBERTA MORISE E GLI INCONTRI RAVVIC… - LadyFalenaIvana : RT @GiusCandela: GARKO E BRIATORE AL GRANDE FRATELLO VIP, LE LORO LETTERE SCRITTE DALLA STESSA PERSONA?ROBERTA MORISE E GLI INCONTRI RAVVIC… - FloraPiachica : RT @GiusCandela: GARKO E BRIATORE AL GRANDE FRATELLO VIP, LE LORO LETTERE SCRITTE DALLA STESSA PERSONA?ROBERTA MORISE E GLI INCONTRI RAVVIC… - GiusCandela : GARKO E BRIATORE AL GRANDE FRATELLO VIP, LE LORO LETTERE SCRITTE DALLA STESSA PERSONA?ROBERTA MORISE E GLI INCONTRI… - tosattoluigi : @GianricoCarof giustizia poetica sul corona virus di Trump. Lascia la poesia, scrivi libri tanto li scrivono pure s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip lettere

SoloDonna

la lettera di flavio briatore a elisabetta gregoraci Giuseppe Candela per Dagospia GARKO E BRIATORE AL GRANDE FRATELLO VIP, LE LORO LETTERE SCRITTE DALLA STESSA PERSONA? È ormai una moda scrivere lett ...Dagospia rivela che i messaggi 'recitati' in diretta non sarebbero frutto dei diretti interessati, ma di una terza persona ...