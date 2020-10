Due palazzi evacuati in centro a Milano per il crollo delle cantine: 180 persone in strada (Di venerdì 9 ottobre 2020) A lanciare l’allarme, intorno alle 16,30, è stato il portiere che ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto si trovano anche il 118 e la protezione civile Leggi su corriere (Di venerdì 9 ottobre 2020) A lanciare l’allarme, intorno alle 16,30, è stato il portiere che ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto si trovano anche il 118 e la protezione civile

