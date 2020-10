Covid, il ministro Boccia: “Le limitazioni di spostamento tra le Regioni? In questo momento non si può escludere nulla” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Le limitazioni di spostamento tra le Regioni non possono essere escluse, non si può escludere nulla in questo momento. Dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi. La mobilità tra le Regioni deve essere salvaguardata, ma la situazione dovrà essere monitorata giorno per giorno. Appena c’è una spia che si accende bisogna intervenire”. Così il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia a “The Breakfast Club” su Radio Capital. “La risalita dei contagi era prevedibile”, continua il ministro. “Le terapie intensive sono state rafforzate. Questi sono numeri diversi rispetto a quelli di aprile, anche se il virus ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Leditra lenon possono essere escluse, non si puònulla in. Dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi. La mobilità tra ledeve essere salvaguardata, ma la situazione dovrà essere monitorata giorno per giorno. Appena c’è una spia che si accende bisogna intervenire”. Così ildegli Affari Regionali Francescoa “The Breakfast Club” su Radio Capital. “La risalita dei contagi era prevedibile”, continua il. “Le terapie intensive sono state rafforzate. Questi sono numeri diversi rispetto a quelli di aprile, anche se il virus ...

TgLa7 : #Covid: #Germania, 4 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore: Ministro della Salute tedesco molto preoccupato - La7tv : #ottoemezzo Il Ministro @AlfonsoBonafede lancia il suo appello per evitare un nuovo #lockdown: 'Anche nelle case pr… - Agenzia_Ansa : Ordinanza del ministro Speranza: obbligo del test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca… - MPenikas : FQ: Covid, il ministro Boccia: “Le limitazioni di spostamento tra Regioni? In questo momento non si può escludere… - Rossana44792035 : RT @ItaliaViva: Epatite C, interrogazione @MichelaRostan al ministro Speranza: «Calo trattamenti del 65% causa Covid. Approvare Fondo per i… -