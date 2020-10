Covid-19, non dimentichiamo i vaccini dei bambini (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non perdiamo per strada la prevenzione e proteggiamo i più piccoli. La Regione Europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, qualche tempo fa ha ricordato che “qualsiasi interruzione dei servizi di immunizzazione, anche per brevi periodi, determina un accumulo di suscettibili, e una più elevata probabilità di epidemie di malattie vaccino-prevenibili”. Ma cosa è successo in Italia nei mesi scorsi? E come si possono “recuperare” eventuali difficoltà nelle vaccinazioni o nei richiami per i bambini che si possono essere verificati? Ecco il parere di un esperto, Paolo Bonanni, Docente di Igiene all’Università di Firenze e coordinatore del “Board del Calendario Vaccinale per la Vita”. Come mantenere alta la guardia Non ci sono dati certi sulla riduzione del ricorso alle ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non perdiamo per strada la prevenzione e proteggiamo i più piccoli. La Regione Europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, qualche tempo fa ha ricordato che “qualsiasi interruzione dei servizi di immunizzazione, anche per brevi periodi, determina un accumulo di suscettibili, e una più elevata probabilità di epidemie di malattie vaccino-prevenibili”. Ma cosa è successo in Italia nei mesi scorsi? E come si possono “recuperare” eventuali difficoltà nelle vaccinazioni o nei richiami per iche si possono essere verificati? Ecco il parere di un esperto, Paolo Bonanni, Docente di Igiene all’Università di Firenze e coordinatore del “Board del Calendario Vaccinale per la Vita”. Come mantenere alta la guardia Non ci sono dati certi sulla riduzione del ricorso alle ...

borghi_claudio : Fine delle cretinate su 'poverini avevano il covid opposizione sciacalla'. Ieri quando abbiamo fatto saltare il num… - matteosalvinimi : ????CLANDESTINI, TUTTO A FUOCO???? Le immagini che non vedrai al tg. Agrigento, immigrati in centro di accoglienza… - pisto_gol : L’aumento esponenziale dei contagiati dal Covid-19 nel paese e tra le squadre di SerieA impone una immediata revis… - monni43511357 : @EmeParonzini Che poi.... o hanno il covid che gira tanto quanto noi tutti ma non ce lo dicono, oppure avevano già… - cardinale_anna : RT @VivianaDesio: L'UNTORE In fin dei conti per trasmettere un virus (sapendo di averlo) devi essere Scemo o cattivo In entrambi i casi n… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Covid, Ippolito (Cts): «Crescita inattesa dei contagi, siamo preoccupati» Corriere della Sera Coronavirus, focolaio a un matrimonio a Uta con 28 casi: scuole chiuse

Un matrimonio celebrato civilmente a Uta si è trasformato in un focolaio di coronavirus: tra i partecipanti sono stati rilevati 28 positvi.

Juve-Napoli, inciucio parte seconda: il 3-0 si allontana

Il giudice deve analizzare i documenti della Procura Figc e rinvia il verdetto che deve equilibrare giustizia sportiva ed esigenze politiche ...

Un matrimonio celebrato civilmente a Uta si è trasformato in un focolaio di coronavirus: tra i partecipanti sono stati rilevati 28 positvi.Il giudice deve analizzare i documenti della Procura Figc e rinvia il verdetto che deve equilibrare giustizia sportiva ed esigenze politiche ...