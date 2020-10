Benevento | furto notturno in una tabaccheria della zona industriale | due arresti

Leggi su 2anews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Cronaca di: i Carabinieri hanno arrestato un 38enne e un 21enne per ildel registratore di cassa in unadi Ponte Valentino. Stanotte intorno alle ore 04,30, su richiestaCentrale Operativa di questo Comando Provinciale, i Carabinieri delle pattuglieCompagnia CC diche gravitavano in