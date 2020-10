Basket, Eurolega 2020/2021: risultati e classifica della regular season (Di venerdì 9 ottobre 2020) risultati e classifica della regular season di Eurolega 2020/2021. La massima competizione cestistica del continente è ripartita con la stessa formula dopo l’interruzione della scorsa stagione. Diciotto le compagini al via che concorrono per gli otto posti valevoli i quarti di finale al termine delle trentaquattro partite di stagione regolare. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata. classifica 1. Valencia Basket 4 (2V 0P) 2. Fenerbahce 4 (2V 0P) 3. Olimpia Milano 2 (2V 0P) 4. Zenit San Pietroburgo 2 (2V 0P) 5. Zalgiris Kaunas 2 (1V 0P) 6. Bayern Monaco 2 (1V 1P) 7. Barcellona 2 (1V 1P) 8. Olympiacos 2 (1V ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020)di. La massima competizione cestistica del continente è ripartita con la stessa formula dopo l’interruzionescorsa stagione. Diciotto le compagini al via che concorrono per gli otto posti valevoli i quarti di finale al termine delle trentaquattro partite di stagione regolare. Di seguito tutti ie laaggiornata.1. Valencia4 (2V 0P) 2. Fenerbahce 4 (2V 0P) 3. Olimpia Milano 2 (2V 0P) 4. Zenit San Pietroburgo 2 (2V 0P) 5. Zalgiris Kaunas 2 (1V 0P) 6. Bayern Monaco 2 (1V 1P) 7. Barcellona 2 (1V 1P) 8. Olympiacos 2 (1V ...

