Amichevoli: vince il Marocco di Hakimi, bene anche l'Algeria (Di venerdì 9 ottobre 2020) Con i campionati nazionali fermi, l'attenzione è tutta sulle Nazionali. Dopo le partite di ieri sera, oggi sono scesi in campo anche Marocco e Algeria, con le nordafricane che hanno in campo un pizzico di Serie A. Ha vinto il Marocco contro Senegal, 3-1 per la squadra di Hakimi che ha messo a segno un assist. Nell'Algeria è rimasto in panchina Bennacer, mentre Fares – nuovo esterno della Lazio – ha giocato per circa 15′ minuti. vince anche il Madagascar con un 4-1 ai danni del Hesperange. Marocco-Senegal 3-1 Nigeria-Algeria 0-1 Foto: twitter UEFA

Ultime Notizie dalla rete : Amichevoli vince Amichevoli: vince il Marocco di Hakimi, bene anche l’Algeria alfredopedulla.com Ultime amichevoli per Vigor Fucecchio e Limite e Capraia

L’inizio della stagione ufficiale si avvicina, venerdì prossimo si disputeranno le prime gare del 1° turno di Coppa Toscana di Serie "C1", così Vigor Fucecchio e Limite e Capraia torneranno in campo s ...

Ristopro in scioltezza: "Siamo solo al 60%"

Due vittorie nette in amichevole contro la Sutor Montegranaro. Domani supercoppa a Empoli: "Per noi vale come terzo test dell’anno" ...

