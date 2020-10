Umberto I, Cgil-Cisl-Uil: violazioni gravissime (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma – “gravissime violazioni della legge e dei contratti, accordi non rispettati, relazioni sindacali al palo e percorsi di cura messi a rischio da un’azienda arroccata contro i lavoratori e i loro rappresentanti. Questa direzione ha fallito e il Tribunale di Roma ne ha dato la prova definitiva”. Cosi’ Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio, “dopo che il giudice ha condannato il Policlinico Umberto I per comportamento antisindacale in merito all’ennesimo regolamento arbitrariamente adottato dal management”. “Da mesi- affermano i sindacati- siamo mobilitati per aprire un confronto con l’azienda, ma la risposta e’ stata la completa ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma – “della legge e dei contratti, accordi non rispettati, relazioni sindacali al palo e percorsi di cura messi a rischio da un’azienda arroccata contro i lavoratori e i loro rappresentanti. Questa direzione ha fallito e il Tribunale di Roma ne ha dato la prova definitiva”. Cosi’ Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini segretari generali di FpRoma e Lazio,Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio, “dopo che il giudice ha condannato il PoliclinicoI per comportamento antisindacale in merito all’ennesimo regolamento arbitrariamente adottato dal management”. “Da mesi- affermano i sindacati- siamo mobilitati per aprire un confronto con l’azienda, ma la risposta e’ stata la completa ...

