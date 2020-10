Ultime Notizie Roma del 08-10-2020 ore 14:10 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale e ancora un buon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco in studio da parte mia di coronavirus animato il confronto Civile tra i candidati alla vice presidenza americana dopo il caos del primo dibattito tra Trump biden siamo tra i due candidati sedute di 4 metri Ci sono le barriere di plexiglass che il film di penso inizialmente non voleva ma poi ha accettato Aris va all’attacco duro scontro tra i due il primo e unico dibattito TV tra i candidati alla vice presidenza Ricciardi aumentare i tamponi attrezzare i reparti rischiamo di trovarci come Spagna e Francia ci troviamo di fronte un virus insidiose contagio per ora i numeri ci dicono che siamo ancora in una fase di contenimento nella quale rispettando bene le regole che ci siamo dati possiamo invertire il Trend spiega il consigliere del ministro ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e ancora un buon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco in studio da parte mia di coronavirus animato il confronto Civile tra i candidati alla vice presidenza americana dopo il caos del primo dibattito tra Trump biden siamo tra i due candidati sedute di 4 metri Ci sono le barriere di plexiglass che il film di penso inizialmente non voleva ma poi ha accettato Aris va all’attacco duro scontro tra i due il primo e unico dibattito TV tra i candidati alla vice presidenza Ricciardi aumentare i tamponi attrezzare i reparti rischiamo di trovarci come Spagna e Francia ci troviamo di fronte un virus insidiose contagio per ora i numeri ci dicono che siamo ancora in una fase di contenimento nella quale rispettando bene le regole che ci siamo dati possiamo invertire il Trend spiega il consigliere del ministro ...

