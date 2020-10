Ora pure Clio Make Up è “razzista”: “I suoi correttori sono tutti bianchi” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott – Benvenuti nel 2020, epoca d’oro ove una produttrice di trucchi responsabile di una piccola realtà imprenditoriale quale è la blogger e Make up artist che risponde al nome d’arte di Clio Make Up viene subissata di insulti e accusata di razzismo perché tra i suoi correttori e fondotinta non ci sono abbastanza tonalità scure … Il correttore “razzista” di Clio Clio Zammatteo dopo il successo con i suoi tutorial e programmi televisivi su Real Time ha lanciato da sole 24 ore OhMyLove, il suo primo correttore liquido. Neanche il tempo di mettere le immagini della collezioni online, che è stata vittima di una shitstorm epocale (#Clio è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott – Benvenuti nel 2020, epoca d’oro ove una produttrice di trucchi responsabile di una piccola realtà imprenditoriale quale è la blogger eup artist che risponde al nome d’arte diUp viene subissata di insulti e accusata di razzismo perché tra ie fondotinta non ciabbastanza tonalità scure … Il correttore “razzista” diZammatteo dopo il successo con itutorial e programmi televisivi su Real Time ha lanciato da sole 24 ore OhMyLove, il suo primo correttore liquido. Neanche il tempo di mettere le immagini della collezioni online, che è stata vittima di una shitstorm epocale (#è ...

