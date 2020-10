Nuovo Dpcm, obbligo mascherina all’aperto: multe fino a 1000 euro (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Nuovo Dpcm dispone una nuova regolamentazione in materia di contenimento del contagio Covid. Tra i cambiamenti più importanti, l’obbligo di avere la mascherina sempre con sé e di utilizzarla anche all’aperto. Fanno eccezione i momenti in cui viene svolta attività sportiva e quando “sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento”. A cercare … L'articolo Nuovo Dpcm, obbligo mascherina all’aperto: multe fino a 1000 euro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ildispone una nuova regolamentazione in materia di contenimento del contagio Covid. Tra i cambiamenti più importanti, l’di avere lasempre con sé e di utilizzarla anche all’aperto. Fanno eccezione i momenti in cui viene svolta attività sportiva e quando “sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento”. A cercare … L'articoloall’aperto:proviene da www.meteoweek.com.

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Figuraccia in Aula sul nuovo… - Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - LegaSalvini : DPCM, IL GOVERNO NON RAGGIUNGE IL NUMERO LEGALE. PROTESTA-LEGA: 'FALLITI, ANDATE A CASA'. BAGARRE IN AULA TUTTO RIN… - MariaLu91149151 : RT @4everAnnina: #Mascherine pure dentro #casa . Ecco cosa cambia da domani - - ClaudioDemozzi : Covid-19, in vigore il nuovo DPCM. Obbligo di indossare sempre la mascherina se in presenza di altri individui (anc… -