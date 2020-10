Napoli | la compagna di Zielinski | «Sta meglio | comincia ad allenarsi a casa»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ladi Piotrha fatto il punto sulle condizioni delPiotrè stato il primo calciatore dela risultare positivo al Covid-19 dopo la partita contro il Genoa. A fare il punto sullo stato di salute del polacco, tramite una storia Instagram, è stata ladel calciatore; Laura Slowiak. «Ringraziamo tutti per il sostegno, Piotra sentirsi, ha già recuperato le forze. Piano pianoad. I miei risultati sono ancora negativi e spero rimangano tali. Fate attenzione perché questa non è un’influenza normale ed incrociate le dita per Piotr per una pronta ...