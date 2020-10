Lettera di Aspi non convince il governo. Ancora stallo nella trattativa (Di giovedì 8 ottobre 2020) Con una Lettera inviata in data odierna, Autostrade per l`Italia "ha confermato ai Ministeri competenti la propria disponibilità, anche immediata, a sottoscrivere - con la sola eliminazione della condizione di efficacia relativa al perfezionamento della cessione del controllo di Autostrade per l`Italia a Cassa Depositi e Prestiti, in quanto estranea al rapporto concedente-concessionario - l`Atto Transattivo, anche nella versione inviata dagli stessi Dicasteri lo scorso 23 settembre, senza alcuna modifica o affinamento". E' quanto si legge in una nota di Aspi che precisa: "Quanto sopra, naturalmente, nell`ambito di una eventuale definizione conclusiva delle procedure di presunto grave inadempimento, a suo tempo avviato dal Concedente".E stato lo stesso ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, in audizione in commissione ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 ottobre 2020) Con unainviata in data odierna, Autostrade per l`Italia "ha confermato ai Ministeri competenti la propria disponibilità, anche immediata, a sottoscrivere - con la sola eliminazione della condizione di efficacia relativa al perfezionamento della cessione del controllo di Autostrade per l`Italia a Cassa Depositi e Prestiti, in quanto estranea al rapporto concedente-concessionario - l`Atto Transattivo, ancheversione inviata dagli stessi Dicasteri lo scorso 23 settembre, senza alcuna modifica o affinamento". E' quanto si legge in una nota diche precisa: "Quanto sopra, naturalmente, nell`ambito di una eventuale definizione conclusiva delle procedure di presunto grave inadempimento, a suo tempo avviato dal Concedente".E stato lo stesso ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, in audizione in commissione ...

