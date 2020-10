Inps, concorso: aperto bando per l’assunzione di 165 informatici (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’Inps ha aperto un nuovo bando di concorso per l’assunzione di 165 informatici a distanza di 13 anni dall’ultima selezione per tali professionalità L’Inps ha aperto un nuovo bando di concorso per l’assunzione di 165 informatici, in sostituzione di altrettanto personale di analogo profilo e a 13 anni dall’ultima selezione per tali professionalità. Sono stati programmati gli ulteriori fabbisogni di personale previsti nel 2020 e 2021, sempre in sostituzione di lavoratori già usciti mantenendo sostanzialmente invariato il personale complessivo degli ultimi anni. L’Inps lo fa sapere con una nota: “Si tratterà in particolare di ... Leggi su zon (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’haun nuovodiper l’assunzione di 165a distanza di 13 anni dall’ultima selezione per tali professionalità L’haun nuovodiper l’assunzione di 165, in sostituzione di altrettanto personale di analogo profilo e a 13 anni dall’ultima selezione per tali professionalità. Sono stati programmati gli ulteriori fabbisogni di personale previsti nel 2020 e 2021, sempre in sostituzione di lavoratori già usciti mantenendo sostanzialmente invariato il personale complessivo degli ultimi anni. L’lo fa sapere con una nota: “Si tratterà in particolare di ...

