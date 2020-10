Grande Fratello Vip: due concorrenti erano positivi al Covid-19 (prima di entrare in casa) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Per questa edizione del Grande Fratello Vip, il Covid-19 è una presenza incombente che mai allenta la sua morsa. Ne sono un esempio il mancato ingresso di Paolo Brosio, positivo al virus, e l’ingresso tardivo di Elisabetta Gregoraci, ferma per accertamenti dopo la positività dell’ex marito Flavio Briatore. Oggi, da Novella 2000, scopriamo che due concorrenti della casa più spiata d’Italia sarebbero risultati positivi al Covid-19, anche se qualche mese prima della loro avventura; il loro ingresso, quindi, ha perfettamente seguito i protocolli anti Covid e i due, poco prima di entrare al Grande Fratello Vip, ... Leggi su trendit (Di giovedì 8 ottobre 2020) Per questa edizione delVip, il-19 è una presenza incombente che mai allenta la sua morsa. Ne sono un esempio il mancato ingresso di Paolo Brosio, positivo al virus, e l’ingresso tardivo di Elisabetta Gregoraci, ferma per accertamenti dopo latà dell’ex marito Flavio Briatore. Oggi, da Novella 2000, scopriamo che duedellapiù spiata d’Italia sarebbero risultatial-19, anche se qualche mesedella loro avventura; il loro ingresso, quindi, ha perfettamente seguito i protocolli antie i due, pocodialVip, ...

