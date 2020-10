F1 | Montezemolo | “Esordio di Mick Schumacher? Era scritto nel destino”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) “Oggi è una giornata molto importante per tutti i tifosi della Ferrari e anche per me: vent’anni fa in Giappone vincemmo, dopo 21 anni, il campionato del mondo con Michael. Prima di tutto a lui, e a tutti coloro che lavorarono per raggiungere questo traguardo, va il mio pensiero. Per me ha rappresentato il momento più importante della mia vita professionale. Era forsenel destino che tutto questo coincidesse però con l’esordio di un altro, il figlio, alla guida di una Formula Uno. Questo mi riempie davvero di commozione“. Queste sono le parole di un emozionato Luca di, rilasciate ai microfoni dell’Ansa, in merito all’esordio in Formula 1 di, ...