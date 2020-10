Enrico Mentana dà il buon esempio e intervista la Azzolina con la mascherina

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Oltre 3600 nuovi casi in sole 24 ore, l’Italia sta entrando nella sua seconda ondata e i numeri ci riportano indietro nel tempo, adesso sono come quelli di metà aprile, quando si sperava di vedere la luce in fondo al tunnel. Una seconda ondata che non deve preoccupare se ci si comporterà in modo appropriato. Ed è per questo chenella puntata del Tg di La7 in onda il 7 ottobre 2020 ha deciso di indossare la, pe far capire anche a chi sta a casa, che non è un grande sacrificio, fare quello che ci viene chiesto. Ladiventa obbligatoria anche all’aperto in tutta Italia: è uno dei pochi modi che abbiamo per difenderci ed è giusto che si continui a seguire le regole. E’ per questo che il giornalista ha voluto dare ...