Emergenza Covid a Napoli: riprende la raccolta della spesa solidale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Impennata di contagi da coronavirus. A Napoli i volontari riprendono la spesa solidale per le persone più a rischio in questa nuova fase della pandemia. A seguito dell'aumento di contagi da Covid, registrato nelle ultime ore in tutta la Campania, i volontari del centro sociale "Sgarrupato" del quartiere Montesanto a Napoli riprendono la raccolta per la "spesa solidale". Dedicata, per ora, alle famiglie costrette ad effettuare la quarantena domiciliare. Se da un lato la seconda ondata di coronavirus in Italia sembra meno grave in termini sanitari rispetto a marzo, dal punto di vista sociale la crisi scatenata dal Covid rischia ...

