Congedo figli in quarantena: a chi spetta l'indennità del 50% della retribuzione (Di giovedì 8 ottobre 2020) L'Inps ha da poco chiarito i requisiti per richiedere il Congedo per i figli in quarantena a causa del Covid-19 Fonte foto: (Getty Images)Il 2 ottobre 2020, tramite la circolare n.116, l'nps ha reso noti i requisiti da dover disporre, per il Congedo Covid-19 per figli e conviventi con età al di sotto di 14 anni. Se i minori sono sottoposti a quarantena dall'ASL, va da sé che il convivente maggiorenne, non potrà recarsi al lavoro e lasciarlo solo. Tale congendo, non può essere richiesto dai lavoratori in smart working, ma dalle altre tipologie di lavoratori dipendenti, in caso il figlio minore di 14 anni debba restare in quarantena. L'agevolazione, è disponibile dal 9 settembre ...

CNA chiede di riconoscere un'indennità di congedo straordinario anche a favore di genitori artigiani e lavoratori autonomi costretti ad astenersi dal lavoro nel periodo di quarantena del figlio ...

