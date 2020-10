Chiara Ferragni incinta di una bambina? La presunta smentita

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 ottobre 2020) In casa Ferragnez è in arrivo il fiocco rosa? Il gossip ne è convinto. Dopo Leone, 2 anni e mezzo, Fedez e Chiara Ferragni a detta di follower e tabloid sarebbero in attesa di una bambina. Ma è davvero così? Leone avrà una sorellina? La diretta interessata su Instagram ha pubblicato un messaggio che ha tutta l’aria di essere una smentita.