Casa del Mandolino Napoletano, due eventi nel weekend: Napoletanata e La Volpe e L’Uca (Di giovedì 8 ottobre 2020) Casa del Mandolino Napoletano: venerdì 9 ottobre Floriana Pinto in Napoletanata. Sabato 10 ottobre Luca Petrosino e Gianmarco Volpe in La Volpe e L’Uca. Prosegue la Stagione Artistica d’Autunno alla Casa del Mandolino Napoletano (piazzetta Museo Filangieri, 247 Napoli). Tanti sono gli eventi in programma, serate dedicate al Teatro, alla Musica, alla Tradizione, all’Arte. Momenti … Leggi su 2anews (Di giovedì 8 ottobre 2020)del: venerdì 9 ottobre Floriana Pinto in. Sabato 10 ottobre Luca Petrosino e Gianmarcoin Lae L’Uca. Prosegue la Stagione Artistica d’Autunno alladel(piazzetta Museo Filangieri, 247 Napoli). Tanti sono gliin programma, serate dedicate al Teatro, alla Musica, alla Tradizione, all’Arte. Momenti …

ZZiliani : E poi c’è lui, Gigi Buffon. Che la sera di Juve-Napoli del giallo-Covid va a zonzo per lo stadio senza mascherina,… - SalernoSal : La quarta Tac ha finalmente dato responso positivo. Domani tornerò a casa. Sono state tre settimane dure in ospedal… - acffiorentina : ??VIOLA PARK?? La presentazione del nuovo centro sportivo dell'ACF Fiorentina, la futura casa del club. #ForzaViola… - namaxingna : Queste photo teaser del kai solo me le aspettavo diverse ma va bene così. Domani ci rilascia la tracklist? Dopodoma… - rep_milano : Smart working, un'app dice se c'è posto in ufficio: 'Metà del tempo a casa: l'hanno scelto i lavoratori' [di MATTEO… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa del Il MEI ha debuttato con "Cinema e musica" alla Casa del Cinema di Roma ravennanotizie.it Casa, ripartito lo stanziamento di 140 milioni del Fondo sostegno affitti

Novità per le famiglie a basso reddito che vivono in affitto. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di ripartizione alle Regioni d ...

Quarantena Juve, non c'è ipotesi di reato: 7 calciatori a rischio multa

La procura di Torino ha aperto un fascicolo sulla vicenda dei calciatori che hanno violato l'isolamento fiduciario: si tratta di Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala, Ronaldo, Buffon e Demiral ...

Novità per le famiglie a basso reddito che vivono in affitto. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di ripartizione alle Regioni d ...La procura di Torino ha aperto un fascicolo sulla vicenda dei calciatori che hanno violato l'isolamento fiduciario: si tratta di Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala, Ronaldo, Buffon e Demiral ...