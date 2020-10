“Bambina con COVID19” | ma la piccola è affetta da SMA

Leggi su bufale

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Le strazianti immagini di una presunta “bambina con COVID19” sono state condivise dalla pagina Facebook Figlie del Re, una community a tema religioso. Secondo la descrizione la bambina, con evidenti difficoltà respiratorie, avrebbe contratto il virus SARS-CoV-2 e per questo gli admin scrivono: “Non abbassiamo la guardia e preghiamo”. La didascalia “bambina con COVID19” è nuova solo all’Italia in quanto la stessa bufala – di questo si tratta – circolava già dall’estate tra le bacheche social internazionali. Parliamo di bufala perché lanon èda COVID19. Troviamo un primo riferimento su Falsoo.com dove gli autori, in un articolo del 9 agosto 2020, pubblicano un interessante fact-checking. Falsoo.com ...