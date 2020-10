Auto, Promotor: incentivi da rifinanziare, a rischio 2,7 miliardi di gettito Iva (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Un “clamoroso Autogol”. Così il Centro Studi Promotor definisce per le casse dello Stato l’eventuale decisione di non rifinanziare gli incentivi per l’acquisto di Autovetture nella fascia con emissioni comprese tra 91 e 110 grammi di CO2 al chilometro. Il Centro Studi calcola che il mancato gettito Iva causato che ne deriverebbe sarebbe di 2,7 miliardi di euro. “Gli incentivi a carico dello Stato per le Autovetture ricadenti in questa fascia di emissioni erano fissati in 1.500 euro per gli acquisti con rottamazione e 750 euro per quelli senza rottamazione. Si tratta – spiega il Centro Studi Promotor – di cifre largamente inferiori al ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Un “clamorosogol”. Così il Centro Studidefinisce per le casse dello Stato l’eventuale decisione di nongliper l’acquisto divetture nella fascia con emissioni comprese tra 91 e 110 grammi di CO2 al chilometro. Il Centro Studi calcola che il mancatoIva causato che ne deriverebbe sarebbe di 2,7di euro. “Glia carico dello Stato per levetture ricadenti in questa fascia di emissioni erano fissati in 1.500 euro per gli acquisti con rottamazione e 750 euro per quelli senza rottamazione. Si tratta – spiega il Centro Studi– di cifre largamente inferiori al ...

