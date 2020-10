Ancora un furto in un bar-tabacchi, stavolta a Ponte Valentino (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora un furto in un bar-tabacchi. La scorsa notte un nuovo colpo ai danni di una attività commerciale in località Ponte Valentino a Benevento. Dopo aver rotto il vetro della porta di ingresso, gli autori del raid si sono introdotti nell’esercizio commerciale e hanno rubato circa 150 euro dalla cassa. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato e il personale della Scientifica per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –unin un bar-. La scorsa notte un nuovo colpo ai danni di una attività commerciale in localitàa Benevento. Dopo aver rotto il vetro della porta di ingresso, gli autori del raid si sono introdotti nell’esercizio commerciale e hanno rubato circa 150 euro dalla cassa. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato e il personale della Scientifica per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ed hanno rubato orologi e preziosi di grande valore, ricavando un bottino importante, non ancora quantificato nel dettaglio. Sul furto indagano i Carabinieri del comando provinciale di Torino.

Ladri in casa di Douglas Costa: razziati orologi e preziosi, bottino ancora da quantificare

