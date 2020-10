Amine | 32 anni | tifoso granata | si è spento a 20 giorni dall’incidente in moto

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Si èBelhaj, ildelche ha lottato per 20dopo un brutto incidente in. Martedì scorso il tracollo improvviso ha interrotto per sempre i 32compiuti l’8 settembre scorso, diBelhaj. “Con l’augurio di una pronta guarigione, ti aspettiamo presto allo stadio!”: questa la frase di … L'articolo, 32, si èa 20dall’incidente inproviene da www.meteoweek.com.