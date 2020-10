Usa, Trump contro tutti su Twitter: “Biden è un matto con un quoziente intellettivo molto basso, i media statunitensi sono corrotti” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Trump contro tutti: “Biden è un matto, i media sono corrotti” È un fiume in piena Donald Trump che su Twitter attacca tutti: dal suo sfidante Joe Biden, definito “un matto”, ai media statunitensi, accusati di essere “corrotti”. Ancora confinato alla Casa Bianca a causa del Coronavirus, il presidente Usa ha affidato i suoi pensieri ai social. Sul suo profilo, infatti, Trump ha dapprima attaccato Biden dichiarando: “È un pazzo da anni e tutti lo sanno” affermando anche che il candidato democratico alle presidenziali Usa ha “un quoziente ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020): “Biden è un, icorrotti” È un fiume in piena Donaldche suattacca: dal suo sfidante Joe Biden, definito “un”, ai, accusati di essere “corrotti”. Ancora confinato alla Casa Bianca a causa del Coronavirus, il presidente Usa ha affidato i suoi pensieri ai social. Sul suo profilo, infatti,ha dapprima attaccato Biden dichiarando: “È un pazzo da anni elo sanno” affermando anche che il candidato democratico alle presidenziali Usa ha “un...

repubblica : L'attacco di Michelle Obama: 'Trump è razzista, negligente e non all'altezza dell'incarico' - TizianaFerrario : #Trump torna alla Casa Bianca senza mascherina e sminuisce la pericolosità del #Covid_19. Ecco come si comporta un… - SkyTG24 : #Trump ha lanciato la sua offensiva negazionista. Le sue parole sono state censurate da Twitter perché fonte di 'in… - garofanoone : RT @ivocamic: #STATIUNITI #TRUMP #CONTROINFORMAZIONE #COVID sui media di regime si ripete la solfa che 'GLI STATI UNITI SONO IL PAESE PIÙ… - GPiziarte : Usa, il nuovo pacchetto di aiuti per il Covid bloccato da Trump fino alle elezioni. Così aumentano gli sfratti e gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Trump “In Usa più morti per Covid che in 5 anni di influenza”: Cnn smentisce Trump e Twitter censura… Il Fatto Quotidiano Usa: sondaggio Corte suprema, candidatura Barrett non convince il 46 per cento dei cittadini

proposta dal presidente Donald Trump. Lo dice l'ultimo sondaggio della "Cnn" condotto dall'istituto Ssrs, in base al quale sulla giudice hanno espresso parere favorevole il 42 per cento degli ...

Speciale difesa: Usa, in quarantena il presidente degli Stati maggiori dell'esercito

New York, 07 ott 13:15 - (Agenzia Nova) - Mark Milley, il presidente degli Stati maggiori riuniti Usa e altri alti dirigenti militari ... dello staff della Casa Bianca e quelli più vicini a Trump nell ...

proposta dal presidente Donald Trump. Lo dice l'ultimo sondaggio della "Cnn" condotto dall'istituto Ssrs, in base al quale sulla giudice hanno espresso parere favorevole il 42 per cento degli ...New York, 07 ott 13:15 - (Agenzia Nova) - Mark Milley, il presidente degli Stati maggiori riuniti Usa e altri alti dirigenti militari ... dello staff della Casa Bianca e quelli più vicini a Trump nell ...