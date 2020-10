Quando Tommaso Zorzi ha scritto un messaggio a Mahmood prima del GF Vip, l’esilarante racconto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tommaso Zorzi ha cercato di rimorchiare Mahmood (così come ha raccontato a Muschio Selvaggio, podcast di Fedez e Luis Sal e nel corso di una diretta con Trash Italiano) ma ha preso un palo senza precedenti. Tutto questo è accaduto prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e l’episodio bizzarro è stato rilanciato... L'articolo Quando Tommaso Zorzi ha scritto un messaggio a Mahmood prima del GF Vip, l’esilarante racconto proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 7 ottobre 2020)ha cercato di rimorchiare(così come ha raccontato a Muschio Selvaggio, podcast di Fedez e Luis Sal e nel corso di una diretta con Trash Italiano) ma ha preso un palo senza precedenti. Tutto questo è accadutodi entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e l’episodio bizzarro è stato rilanciato... L'articolohaundel GF Vip, l’esilaranteproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

