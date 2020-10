Patrick Zaki, altri 45 giorni in carcere per lo studente egiziano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Cairo, 7 ottobre 2020 - Patrick Zaki resterà in carcere per altri 45 giorni , ha riferito la sua avvocata Hoda Nasrallah dopo l'udienza di oggi al Cairo. Lo studente egiziano dell' Università di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Cairo, 7 ottobre 2020 -resterà inper45, ha riferito la sua avvocata Hoda Nasrallah dopo l'udienza di oggi al Cairo. Lodell' Università di ...

