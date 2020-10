Matrix 4, la Warner Bros cambia ancora la data di uscita (in meglio) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Warner Bros ha di nuovo cambiato la data di uscita di Matrix 4 nelle sale cinematografiche. Il quarto capitolo del celebre franchise dovrebbe uscire il 22 dicembre 2021, in anticipo dunque di quattro mesi rispetto a quanto previsto prima, quando l’uscita era stata programmata per aprile 2022. Il condizionale rimane comunque d’obbligo, alla luce dell’evoluzione imprevedibile della pandemia, la responsabile diretta dei continui posticipi subiti dalla pellicola con protagonista l’attore Keanu Reeves. Come molti di voi sapranno, del nuovo capitolo se ne parla già dal 2019, mentre i primi lavori sono iniziati nelle prime settimane del 2020, salvo però subire lo stop dopo l’esplosione dell’epidemia di Covid-19. Dubbi e ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Laha di nuovoto ladidi4 nelle sale cinematografiche. Il quarto capitolo del celebre franchise dovrebbe uscire il 22 dicembre 2021, in anticipo dunque di quattro mesi rispetto a quanto previsto prima, quando l’era stata programmata per aprile 2022. Il condizionale rimane comunque d’obbligo, alla luce dell’evoluzione imprevedibile della pandemia, la responsabile diretta dei continui posticipi subiti dalla pellicola con protagonista l’attore Keanu Reeves. Come molti di voi sapranno, del nuovo capitolo se ne parla già dal 2019, mentre i primi lavori sono iniziati nelle prime settimane del 2020, salvo però subire lo stop dopo l’esplosione dell’epidemia di Covid-19. Dubbi e ...

