LIVE – Ternana-Palermo 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della terza giornata delC di. Gli uomini di Gallo sono primi in classifica dopo due giornate grazie al pareggio all’esordio contro la Viterbese e il netto successo ai danni della Paganese. Stesso discorso non si può fare per i siciliani, costretti subito a rincorrere in seguito alla sconfitta patita sul campo del Teramo. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. FORMAZIONI UFFICIALI: Iannarilli, Mammarella, Damian, Kontek, Furlan, Vantaggiato, Suagher, Falletti, Partipilo, Defendi, Diakhite: Pelagotti, Doda, Lancini, Somma, Marconi, Odjer, Martin, Palazzi, ...