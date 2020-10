Italia Under 21, caos Coronavirus: due positivi, rischio focolaio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Coronavirus continua a spaventare anche il mondo del calcio. Due calciatori dell’Italia Under 21, del C.T. Paolo Nicolato, sono stati trovati positivi alla malattia virale esplosa in Cina. I soggetti attaccati dal Covid-19 risultano essere asintomatici: l’intera selezione giovanile è andata in isolamento. Un problema grave per un gruppo di ragazzi che, in questi giorni, stava preparando le sfide contro i pari età di Islanda ed Irlanda valevoli per le qualificazioni europee. Uno dei soggetti colpiti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere l’interista Alessandro Bastoni. Oggi sono in programma dei nuovi test per tutta la delegazione azzurra. Italia Under 21 (Getty Images)Italia Under 21, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ilcontinua a spaventare anche il mondo del calcio. Due calciatori dell’21, del C.T. Paolo Nicolato, sono stati trovatialla malattia virale esplosa in Cina. I soggetti attaccati dal Covid-19 risultano essere asintomatici: l’intera selezione giovanile è andata in isolamento. Un problema grave per un gruppo di ragazzi che, in questi giorni, stava preparando le sfide contro i pari età di Islanda ed Irlanda valevoli per le qualificazioni europee. Uno dei soggetti colpiti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere l’interista Alessandro Bastoni. Oggi sono in programma dei nuovi test per tutta la delegazione azzurra.21 (Getty Images)21, ...

SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 ? Under 21, due calciatori positivi al coronavirus Annullato l'allenamento in programma oggi ?… - ScMotorieSelmi : Italia under 21, due calciatori positivi, annullato allenamento - calciomercatoit : ????????#ItaliaU21, due calciatori positivi al #Coronavirus: annullato l'allenamento! - PianetaMilan : .@Vivo_Azzurro #Under21, due giocatori positivi al tampone: allenamento annullato - #ItaliaUnder21 #Nazionale… - CalcioNapoli24 : -