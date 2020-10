Il padre di Viviana Parisi: “Mia figlia è stata uccisa, volevano chiudere subito il caso” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Mia figlia è stata uccisa“: lo ha affermato Luigino Parisi, padre di Viviana, la dj 43enne trovata morta l’8 agosto a poca distanza dall’autostrada Messina-Palermo. “Le indagini sono state superficiali. volevano chiudere subito il caso classificandolo come un omicidio-suicidio,” ha aggiunto Parisi, ospite di “Storie italiane” su Rai 1. Il nonno di Gioele, i cui resti sono stati ritrovati il 19 agosto nelle medesime campagne di Caronia, ha raccontato delle fasi successive all’allarme che hanno riguardato i componenti della famiglia Mondello: “Quel giorno sono stati chiamati perché mia figlia si era dispersa nel bosco e sono ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Mia“: lo ha affermato Luiginodi, la dj 43enne trovata morta l’8 agosto a poca distanza dall’autostrada Messina-Palermo. “Le indagini sono state superficiali.il caso classificandolo come un omicidio-suicidio,” ha aggiunto, ospite di “Storie italiane” su Rai 1. Il nonno di Gioele, i cui resti sono stati ritrovati il 19 agosto nelle medesime campagne di Caronia, ha raccontato delle fasi successive all’allarme che hanno riguardato i componenti della famiglia Mondello: “Quel giorno sono stati chiamati perché miasi era dispersa nel bosco e sono ...

