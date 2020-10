Elle Macpherson, «The body» anche a 57 anni, grazie a un drink detox mattutino (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Vi diamo un semplice compito: cercate il profilo Instagram di Elle Macpherson, apritelo, curiosate tra i suoi scatti e diteci se non concordate con noi nel dire che l’ex supermodella dimostra almeno 10 anni in meno dei suoi 57 anni. Il merito, ricorda la stessa Elle dal suo account social, non sta solo nel suo inconfutabile DNA da prima della classe, ma nell’aver fatto uno switch radicale, passando da un’alimentazione squilibrata e da un’adorazione professata per zucchero e caffeina a una dieta sana, bilanciata, cruelty free. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Vi diamo un semplice compito: cercate il profilo Instagram di Elle Macpherson, apritelo, curiosate tra i suoi scatti e diteci se non concordate con noi nel dire che l’ex supermodella dimostra almeno 10 anni in meno dei suoi 57 anni. Il merito, ricorda la stessa Elle dal suo account social, non sta solo nel suo inconfutabile DNA da prima della classe, ma nell’aver fatto uno switch radicale, passando da un’alimentazione squilibrata e da un’adorazione professata per zucchero e caffeina a una dieta sana, bilanciata, cruelty free.

amiamonoistesse : Vito Schnabel and Elle Macpherson (2008) Lei aveva 44 anni e lui 21. - amiamonoistesse : Bryan Adams and Elle Macpherson (2007). Lei aveva 43 anni e lui 47. - amiamonoistesse : Kevin Costner and Elle Macpherson (1996). Lei aveva 32 anni e lui 40. -

