Azzolina | Necessaria collaborazione con psicologi a scuola

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - L'attività di sostegnoco nelle scuole per la ripartenza "era un intervento necessario. Come giustamente affermate anche voi, infatti, la saluteca è parte del diritto alla salute. Credo quindi che lache abbiamo attivato sia davvero importante. E ha trovato un riscontro favorevole anche nella comunità scolastica". Lo scrive la ministra dell'Istruzione, Lucia, nel messaggio inviato al nel corso del convegno sulla Giornata nazionale dellaa 2020, organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine deglial Tempio di Adriano a Roma.ha infatti ricordato come, "nell'ambito del Protocollo di sicurezza per la ripresa delle lezioni in presenza, siglato lo ...