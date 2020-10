A due scienziate il Nobel per la chimica sulla scrittura del genoma (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il premio Nobel 2020 per la chimica è andato quest’anno a due donne: Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna per lo “sviluppo di un metodo per la scrittura del genoma”.Le due scienziate hanno messo a punto la tecnica che taglia-incolla il Dna che permette di riscrivere il codice della vita. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il premio2020 per laè andato quest’anno a due donne: Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna per lo “sviluppo di un metodo per ladel”.Le duehanno messo a punto la tecnica che taglia-incolla il Dna che permette di riscrivere il codice della vita.

Ultime Notizie dalla rete : due scienziate A due scienziate il Nobel per la chimica sulla scrittura del genoma L'HuffPost Nobel per la Chimica alle inventrici di Crispr, Charpentier e Doudna

Da allora ha rivoluzionato il lavoro degli scienziati, promettendo la cura di molte delle malattie che hanno una base genetica. Dal suo arrivo, non sono nemmeno mancate le polemiche, come quando in un ...

