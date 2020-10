Volley, Superlega 2020/2021: programma, date, orari, tv e streaming terza giornata (Di martedì 6 ottobre 2020) Prosegue la Superlega 2020/2021 di Volley: ecco programma, date, orari e come seguire in tv e streaming delle partite della terza giornata. Turno infrasettimanale che vedrà le squadre scendere in campo mercoledì 7 ottobre, eccezion fatta per il posticipo tra Ravenna e Modena che andrà in scena giovedì 8 ottobre. Grande attesa per il big match tra Civitanova e Trento, con entrambe le squadre reduci da partite difficili: la Lube ha conquistato una sofferta vittoria al tie-break contro Ravenna, mentre Trento è uscita sconfitta in tre set dal match casalingo contro Verona. Proprio il match Civitanova-Trento sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, mentre tutti gli ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Prosegue ladi: eccoe come seguire in tv edelle partite della. Turno infrasettimanale che vedrà le squadre scendere in campo mercoledì 7 ottobre, eccezion fatta per il posticipo tra Ravenna e Modena che andrà in scena giovedì 8 ottobre. Grande attesa per il big match tra Civitanova e Trento, con entrambe le squadre reduci da partite difficili: la Lube ha conquistato una sofferta vittoria al tie-break contro Ravenna, mentre Trento è uscita sconfitta in tre set dal match casalingo contro Verona. Proprio il match Civitanova-Trento sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, mentre tutti gli ...

