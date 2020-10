Un positivo in Campidoglio: la sindaca Raggi in autoisolamento (Di martedì 6 ottobre 2020) Virginia Raggi in autoisolamento. Dopo aver riscontrato la positività di un funzionario all’interno dell’Ufficio di Gabinetto, la sindaca si è recata in un ospedale pubblico per effettuare il tampone. Come prevedono le normative in questa situazione, Virginia Raggi dovrà rimanere in isolamento fino al momento in cui non riceverà l’esito del test. La sindaca, comunque, continuerà a svolgere le sue funzioni da remoto.Secondo quanto riportato dall’edizione online de Il Foglio, il contagiato sarebbe Stefano Castiglione. Raggiunto telefonicamente, il capo gabinetto avrebbe detto di trovarsi in casa “con qualche linea di febbre. La sindaca? Mi ha chiamato poco fa per conoscere le mie condizioni. Non la vedo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Virginiain. Dopo aver riscontrato la positività di un funzionario all’interno dell’Ufficio di Gabinetto, lasi è recata in un ospedale pubblico per effettuare il tampone. Come prevedono le normative in questa situazione, Virginiadovrà rimanere in isolamento fino al momento in cui non riceverà l’esito del test. La, comunque, continuerà a svolgere le sue funzioni da remoto.Secondo quanto riportato dall’edizione online de Il Foglio, il contagiato sarebbe Stefano Castiglione.unto telefonicamente, il capo gabinetto avrebbe detto di trovarsi in casa “con qualche linea di febbre. La? Mi ha chiamato poco fa per conoscere le mie condizioni. Non la vedo ...

