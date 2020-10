The Last of Us: Parte II, Red Dead Redemption 2 e The Witcher 3 nella lista dei migliori giochi di questa generazione (Di martedì 6 ottobre 2020) Ormai ci avviciniamo al tramonto di questa generazione con PS5 e Xbox Series X/S che si avvicinano sempre di più al lancio di novembre.In vista dell'avvento della next-gen, Game Informer ha deciso di pubblicare la lista con i migliori titoli arrivati in questa generazione.In realtà, l'elenco si suddivide in varie categorie (Story Driven, FPS e altre), ma nella Top Tier troviamo produzioni del calibro di The Last of Us: Parte II, Red Dead Redemption 2 e The Witcher 3.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 ottobre 2020) Ormai ci avviciniamo al tramonto dicon PS5 e Xbox Series X/S che si avvicinano sempre di più al lancio di novembre.In vista dell'avvento della next-gen, Game Informer ha deciso di pubblicare lacon ititoli arrivati in.In realtà, l'elenco si suddivide in varie categorie (Story Driven, FPS e altre), maTop Tier troviamo produzioni del calibro di Theof Us:II, Red2 e The3.Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : The Last The Last of Us 2 e Red Dead Redemption 2 fra i giochi migliori della generazione Multiplayer.it The Thing - Al tavolo di Pendragon c'è qualcuno che non è quel che sembra

Con un trailer cinematografico ricco di continui rimandi tra le scene del film e i modelli in gioco, Pendragon Game Studio lancia il suo secondo kickstarter. Dopo i quasi 80 mila euro raccolti con Las ...

L'Inter e il mercato: è mancato il colpo last minute

MILANO - Chi si aspettava un grande colpo dell’ultim’ora è rimasto deluso. Il mercato in entrata dell’Inter s’è chiuso con un arrivo annunciatissimo, perché parte di un accordo col Parma stretto già ...

