“Ricoverato d’urgenza!” Eleonora Daniele lo annuncia in diretta | gelo in studio e applausi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) Puntata ricca di emozioni, come succede ogni giorno, quella di ‘Storie Italiane’. La padrona di casanon è potuta rimanere indifferente di fronte ad un momento difficilissimo vissuto da un suo ospite. Mentre stava per concludere la trasmissione, la donna ha espresso tutta la sua vicinanza ad AnPerrone, che tutti sperano possa riprendersi il prima possibile. Le sue parole sono state non solo doverose, ma sono uscite fuori praticamente dal profondo del cuore. Lasi è rivolta verso le telecamere Rai ed ha detto ai telespettatori che la seguivano da casa: “Faccio un in bocca al lupo al nostro amico AnPerrone, che è stato ricoverato d’urgenza”. Uno degli ospiti del programma sta dunque facendo i conti con un problema non di ...