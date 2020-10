Ravenna-Modena | Superlega 2020 2021 volley | data | orario | diretta tv e streaming

(Di martedì 6 ottobre 2020) La Consarospita la Leo Shoes: eccoe come vedere in tv eil posticipo della terza giornata di andella. Dopo la vittoria sfumata al tie-break contro Civitanova,torna sul campo di casa per sfidare, reduce dal successo sul campo di Vibo Valentia. L’appuntamento è per giovedì 8 ottobre alle ore 20:30. La partita sarà visibile insulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TERZA GIORNATA DI

sportface2016 : #volley #SuperLega 2020/2021; ecco data, orario e come vedere il match della terza giornata #Ravenna-#Modena - kizu91 : Italy...Ravenna...Modena...Venezia...Genova...Foggia...Verona...Reggio nell'Emilia...Livorno...Brescia...Prato...Bari... - 11secon : #COVID19 - #EmiliaRomagna 05/10 1.490 Ferrara (+2) 1.812 Ravenna (??+11) 2.554 Forlì-Cesena (??+16) 2.594 Rimini (… - CorradoBoveri : A #Piacenza dal 3-10 l’obbligo di usare la mascherina all’aperto. Sempre ed ovunque. Funziona? Questi i nuovi ca… - Ravenna24ore : Colpo last minute del Ravenna: dal Modena arriva De Grazia -

Ultime Notizie dalla rete : Ravenna Modena

Sportface.it

La Consar Ravenna ospita la Leo Shoes Modena: ecco data, orario e come vedere in tv e streaming il posticipo della terza giornata di andata della Superlega 2020/2021. Dopo la vittoria sfumata al ...Prosegue la Superlega 2020/2021 di volley: ecco programma, date, orari e come seguire in tv e streaming delle partite della terza giornata. Turno infrasettimanale che vedrà le squadre scendere in camp ...