Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 Ottobre 2020 ♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓

Leggi su aciclico

(Di martedì 6 ottobre 2020)Fox Scorpione Il tuo co-sovrano Plutone esce dal suo ciclo retrogrado il 4, quindi dovresti essere in grado di identificare alcune aree principali della crescita personale. Se ultimamente hai messo uno sforzo extra nella tua vita amorosa, questo è il momento in cui vedrai che quegli sforzi iniziano a dare i loro frutti. Non aspettarti troppo presto, ma cerca qua e là piccole cose che ti dimostrino che sei sulla strada giusta. Ci sono i segni evidenti di Mercurio che diventa retrogrado a partire dal tredicesimo, ma hai un leggero vantaggio perché il pianeta comunicativo è collegato al tuo segno percettivo. È quasi come se tu fossi in grado di vedere cose che gli altri non possono, il che può aiutarti a prendere decisioni romantiche migliori.Il sole entra nel tuo segno ...