Nobel per la Fisica 2020, fra i vincitori anche una donna: Andrea Ghez (Di martedì 6 ottobre 2020) Gli accademici di Svezia hanno assegnato oggi 6 ottobre il Nobel per la Fisica 2020. E a sorpresa c'è anche una donna. Lo hanno vinto Roger Penrose per metà, mentre condividono l'altra metà Reinhard Genzel e Andrea Ghez (nella foto in alto, dall'account ufficiale del Nobel Prize). Il riconoscimento ha una motivazione importante e molto attuale dal punto di vista scientifico. Penrose, Ghenzel e Ghez hanno effettuato studi decisivi sui buchi neri e sulle implicazioni che essi hanno nella comprensione dei meccanismi dell'Universo. Un tema di ricerca che si sta sviluppando sempre di più. Penrose, racconta ilPost.it, dimostrò che i buchi ...

